Wiesenbronn vor 30 Minuten

Leidenschaft und Inspiration auf der Rotweininsel

"Bei uns lässt es sich gut feiern, deswegen kommen so viele Gäste", stellte Bürgermeisterin Doris Paul am Freitag in Wiesenbronn fest. Zur Eröffnung des 44. Weinfestes hatten sich zahlreiche Ehrengäste im Hof der Familie Fröhlich versammelt. Weinprinzessin Sophie Fröhlich hieß sie auf der Rotweininsel willkommen und hatte sichtbar Spaß daran, ihr erstes Weinfest im Amt zu erleben. Untermalt wurde der Empfang von den "Lehma Brasser". Hinter dem klangvollen Namen, der in der schönsten Wiesenbronner Mundart ausgesprochen werden muss, verbirgt sich eine erstklassige Brassband, zu der übrigens auch Mutter und Schwester der Weinprinzessin gehören. "Durch Leidenschaft lebt der Mensch", meinte die Prinzessin und die Leidenschaft für den Wein und ihren Heimatort war ihr anzumerken. Sie lud ein miteinander zu feiern, zu reden, zu lachen und Spaß zu haben: "Lassen Sie sich inspirieren und lernen Sie auch mal neue Weine kennen!" Gelegenheit dazu gab es an den vier Festtagen sicher genug.Klassisch fränkisch ging es nach dem Empfang mit dem Spielmannszug zum Festplatz. Dort waren die Plätze bereits gut besetzt. Mario Hofmann vom Weinbauverein freute sich über den guten Zuspruch. Zusammen mit der Weinprinzessin eröffnete er das Weinfest im Seegarten. Der Montag klingt nach dem Seniorennachmittag mit "Deschawü" aus.