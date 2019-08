Wiesentheid vor 1 Stunde

Leichtverletzte

nach Auffahrunfall

Am Montagnachmittag fuhr ein 55-Jähriger in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid auf einen vor ihm haltenden VW Golf auf. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Golf auf einen davor stehenden Suzuki geschoben und die Beifahrerin darin leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von circa 6000 Euro.