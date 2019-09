Kitzingen vor 53 Minuten

Leichtverletzte Frau nach Auffahrunfall

Auf der B8 in Kitzingen, vor dem Abzweig in die Falterstraße, musste am Dienstagmittag eine Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird laut Polizei auf etwa 8000 Euro geschätzt. Durch den Aufprall erlitt die 41-jährige Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen.