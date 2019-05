Kitzingen vor 29 Minuten

Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag befuhren zwei Verkehrsteilnehmer die Repperndorfer Straße in Richtung Würzburg. Als der vorausfahrende 31-jährige Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 33-jährige BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf, teilt die Polizei in ihre Pressebericht mit. Durch den Aufprall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.