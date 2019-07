Kitzingen vor 1 Stunde

Leichte Verletzungen

In der Tilsiter Straße in Kitzingen radelte am Montagabend ein 12-jähriger Junge die Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung, als er mit dem Pkw einer 74-Jährigen zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Junge vom Fahrrad und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von circa 800 Euro.