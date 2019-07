Dettelbach vor 1 Stunde

Leicht verletzt nach Zusammenstoß

Beim Abbiegen vom Rathausplatz in Dettelbach in die Spitalgasse übersah ein 41-Jähriger am Sonntagnachmittag einen entgegenkommenden Fiat. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fiatfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von circa 6000 Euro.