Mainstockheim vor 1 Stunde

Leicht verletzt nach Zusammenstoß

Zu einem Zusammenstoß kam es am Mittwochmorgen in Mainstockheim in der Albertshöfer Straße, weil eine 83-Jährige beim Abbiegen auf der Kreuzung einem Toyota die Vorfahrt nahm. Die Fahrerin des Toyota wurde leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro.