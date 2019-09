Leicht verletzt: Frau fällt vom Rad

Am Samstag, gegen 7.20 Uhr, fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Rad auf der Prichsenstädter Straße in Wiesentheid in Richtung Neßtfellplatz. Die Fahrbahn war nass und weil sie zu schnell unterwegs war, kam sie beim Abbremsen ins Rutschen und fiel vom Rad. Beim Sturz erlitt die Frau laut Polizei leichte Verletzungen am Fuß und am Rücken.