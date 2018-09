Leichenhalle vor Generalsanierung

Das geplante Wohnprojekt in der Wörthstraße, das Leichenhaus im neuen Friedhof, mehrere Bebauungspläne und die Ferienbetreuung im nächsten Jahr sind die Themen der beiden Ausschusssitzungen des Kitzinger Stadtrats am Donnerstag.

Mit einem Angebot der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zur Ferienbetreuung im Jahr 2019 befasst sich um 18.15 Uhr zunächst der Finanzausschuss. Sagen die Stadträte Ja zu dem Angebot und den rund 6000 Euro Kosten für die Stadt, sind zwischen zehn und 21 Kinder für insgesamt vier Wochen in den Ferien aufgehoben. Der AWO-Bezirksverband wird je eine Woche in den Oster- und Pfingstferien und zwei Wochen in den Sommerferien die Kitzinger Kinder betreuen.

Planung überarbeitet

Eine halbe Stunde später trifft sich um 18.45 Uhr der Verwaltungs- und Bauausschuss. Dabei geht es zunächst um die überarbeitete Planung für die Wörthstraße 9. Dort will die EcoLoft AG aus Forchheim auf dem Gelände der ehemaligen Firma Farben- und Lackchemie ein Wohnprojekt verwirklichen. Bei der ersten Vorstellung Ende Juni kamen die Pläne gut an. Danach sollen auf dem 5700 Quadratmeter großen Areal sieben Häuser mit jeweils sieben Wohneinheiten entstehen. In den dreigeschossigen Gebäuden waren bisher 42 barrierefreie Wohnungen geplant. Was sich geändert hat, zeigt sich am Donnerstag.

Aussegnungshalle wieder Thema

Schlechte Heizung, undichtes Dach, enge Räume und Toiletten und weitere Mängel: Die Leichenhalle im neuen Friedhof an der Buchbrunner Straße ist schon lange ein Thema. Vor fast zwei Jahren ist die Planung für die Generalsanierung der Aussegnungshalle vergeben worden. Jetzt soll der Verwaltungs- und Bauausschuss grünes Licht für den Umbau und die Sanierung geben. Anfang 2017 war von Kosten in Höhe von 1,25 Millionen Euro die Rede, um das 1955 genehmigte Gebäude technisch auf den heutigen Stand zu bringen und für einen geregelten Ablauf der Bestattungen (rund 250 pro Jahr) zu erweitern. Belastbare Zahlen, so hieß es damals, seien das aber nicht. Die werden am Donnerstag erwartet.

Mehrere Bebauungspläne

Gleich mehrere Bebauungspläne stehen auf der Tagesordnung. Einmal geht es um die Änderung des Bebauungsplans Armin-Knab-Straße in der Siedlung. Weil in unmittelbarer Nähe das Sportzentrum Sickergrund mit seinem Sportbetrieb und den daraus resultierenden Belastungen liegt, ist die Entwicklung in dem Bereich ein sensibles Thema.

Die Änderung des Bebauungsplans Alte Poststraße ist die Voraussetzung für den geplanten Bau von Wohnungen in der ehemaligen Gassner-Brauerei in der Oberen Bachgasse 26. Beschließt der Ausschuss am Ende des Verfahrens die entsprechende Satzung, ist der Weg dafür frei.