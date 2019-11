Kitzingen vor 18 Minuten

Lehrfahrt der BBV-Ortsobmänner

Kürzlich machten sich die Ortsobmänner des BBV Kitzingen zu ihrer alljährlichen Lehrfahrt auf. Das erste Etappenziel war die Firma Stihl in Waiblingen, die als eine der Weltmarktführer für Motorsägen gilt, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben der hauseigenen Fertigung der Gehäusekomponenten und des Sägekettenschwerts wurde auch die Endmontage der Geräte besichtigt. Schließlich konnten sich die Teilnehmer in einer Vorführung verschiedener Geräte von deren Funktionalität überzeugen. Am Nachmittag ging es dann weiter zu einer Stadtführung nach Heilbronn. Hier konnte man erfahren, warum auf der Spitze des Kirchturms der Heilbronner Kilianskirche eine Soldatenfigur steht. Zum Abschluss des Tages fand dann eine Aussprache mit Mitgliedern des Kreisvorstands des Bauernverbands aus dem Neckar-Odenwaldkreis statt. Es wurden dabei aktuelle länderübergreifende Themen wie die Düngeverordnung, das Agrarpaket des Bundesregierung und vieles mehr behandelt. Sehr interessant war dabei für die Kitzinger Obmänner zu erfahren, welche speziellen Probleme die Berufskollegen aus Baden-Württemberg haben.