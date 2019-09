Kitzingen vor 1 Stunde

Leeren Zettel hinterlassen

Am Montagnachmittag wurde in der Ritterstraße in Kitzingen ein geparkter Fiat Ducato beschädigt. Das Fahrzeug wurde zwischen 14 und 18 Uhr an der vorderen linken Seite angefahren. Der Verursacher brachte an der Windschutzscheibe einen Zettel an, allerdings ohne etwas darauf zu notieren, berichtet die Polizei. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.