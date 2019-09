Mainbernheim vor 1 Stunde

Lebkuchenherzen beim Bürgerschießen in Mainbernheim

Ein neuer Rekord: 324 Mainbernheimer nahmen beim Bürgerschießen der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Mainbernheim teil. Laut Pressemitteilung wurde unterschieden in vier Königsklassen. Bürgerkönig wurde Thomas Kramer mit einem 119,6-Teiler, seine Ritter sind Jaro Grötsch (140,1-Teiler) und Matthias Emmel (145,6-Teiler). Bei den Damen zeigte sich Alexandra Sperlich am treffsichersten mit einem 106,6-Teiler, ihre Ritterinnen sind Melanie Jäger (186,2-Teiler) und Marion Poser (198,5-Teiler). Bei der Jugend legte Benedikt Dörr einen 162,7-Teiler auf dem neuen elektronischen Schießstand hin. Zweitbeste war Lena Oswald mit einem 214,0-Teiler, gefolgt von Robin Link (540,8-Teiler). Rudolf Kramer trat in der Riege der Senioren an und errang mit einem 208,5-Teiler das beste Ergebnis, Rainer Saueracker lag knapp hinter ihm mit einem 236,1-Teiler. Außer den Bürger-Hoheiten gibt es seitens der Mainbernheimer Schützen auch noch eine Festscheibe. Hier hatte Melanie Jäger mit einem 8,0-Teiler die Nase vorn. Beim Bürgerschießen nahmen 26 Vereine und Familien teil. Wie es die Tradition in dem Markgrafenstädtchen will, gab es für die erfolgreichen Schützen neben Scheiben allerhand Süßes in Form von Lebkuchenherzen.