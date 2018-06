Lebensretter auf vier Pfoten

Als am Samstag Deutschland gegen Schweden spielte, schauten sich die Sportler des FC Fahr das Spiel im Sportheim an – und ahnten nichts von der Tragödie, die sich in unmittelbarer Nähe abspielte.

Nervöser Hund

Halbzeit: Daniela und Thomas Bocklitz nutzten die Unterbrechung, um mit ihrem Hund Cockie schnell Gassi zu gehen. Etwa 200 Meter vom Sportheim entfernt, wurde Cockie unruhig. „Irgendwie nervös“, erzählt Daniela Bocklitz. Ständig witterte er, schnüffelte und winselte. Da sie und ihr Mann nichts sahen, vermuteten sie ein Tier am Feldrand. Dennoch war Cockies Verhalten so ungewöhnlich, dass sie hinter ihrem Hund in das Ackerstück liefen. Zum Glück, denn vor ihren Füßen lag ein Mensch. „Auf dem Rücken, regungslos, die Augen zu“, berichtet das Ehepaar. Thomas Bocklitz reagierte sofort und brachte den Mann in die stabile Seitenlage.

Der Mann war auf einem Acker, wenige Meter neben der Verbindungsstraße, bewusstlos zusammengebrochen. Er fiel dabei so unglücklich in eine Ackerfurche, dass er von der Straße aus nicht zu sehen war. Wie sich später herausstellte, musste er dort wohl schon ein bis zwei Stunden gelegen haben, während etliche Sportheimbesucher, nur wenige Meter entfernt, an ihm vorbeigingen.

Kaum noch Puls

„Sein Puls war kaum mehr fühlbar, die Atmung war nur ganz schwach wahrzunehmen“, erinnert sich Bocklitz, der sich als ehemaliger Berufssoldat in Erster Hilfe auskannte. „Ich stellte eine tiefe Bewusstlosigkeit fest. Die Person zeigte keinerlei Regungen mehr.“ Wie so oft in solchen Situationen hatte keiner sein Handy dabei. Schnell rannte Daniela Bocklitz zum Sportheim, um Hilfe zu holen. Ihr Mann blieb bei dem Bewusstlosen.

„Gott sei Dank war gerade Pause, so dass viele Menschen auf der Veranda standen“, erinnert sich Daniela Bocklitz. Und jetzt lief bilderbuchmäßig die Rettungskette an: Ein Notruf wurde abgesetzt und mehrere Fußballfans rannten zum Unglücksort. Um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken, wurde noch ein in der der Nähe wohnender ehrenamtlicher Sanitäter angerufen. Er kam sofort und übernahm fachgerecht die Erste Hilfe. Die Sportler hatten mittlerweile Einweiser vom Sportheim bis zur Fundstelle aufgestellt, so dass Rettungswagen und der Notarzt ohne Zeitverzug zum Einsatzort fanden.

Absolute Lebensgefahr

Nach der Erstversorgung wurde der Patient mit Blaulicht schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht. „Die Situation war sehr ernst“, sagte Notarzt Dr. Dietrich Heinemeyer. „Es bestand absolute Lebensgefahr. Wäre keine Hilfe gekommen, hätte der Patient, der schon ausgekühlt war, die nächste Stunde nicht überlebt.“

Der Held des Abends, Cane Corner Cockie, beobachtete die Situation entspannt. Lieb und wohl erzogen harrte er neben seinen Besitzern aus. Dabei ist er laut Gesetz ein sogenannter Listenhund, im Volksmund auch Kampfhund genannt. „Aber nur in Bayern und Brandenburg“, erklärte sein Frauchen. „In den anderen Bundesländern kann er normal gehalten werden.“ Dass er jetzt als Lebensretter gilt, versteht er nicht, aber seine fressbare Belohnung nahm er schwanzwedelnd entgegen. Und dem Patienten geht es nach Informationen der Redaktion auch wieder gut – Cockie sei Dank.