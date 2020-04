Kitzingen vor 1 Stunde

Lebensmittelausgabe am Sozialen Zaun geht in zweite Runde

Die Verteilung und Abholung der Lebensmittel am Sozialen Zaun auf dem Gelände der Feuerwehr Kitzingen verlief reibungslos, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb ging ein herzlicher Dank an alle Beteiligten, die sich an die Beschränkungen und Auflagen gehalten haben. Aus diesem Grund haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, mit der Lebensmittelausgabe für die Bedürftigen in die zweite Runde zu gehen.