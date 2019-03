Lebenshilfe-Fasching in Albertshofen

An Weiberfastnacht feiert die Lebenshilfe Kitzingen traditionell ihren Lebenshilfe-Fasching. Und dies bereits schon zum 15. Mal. Tradition ist auch die Zusammenarbeit mit dem Albertshöfer Brauchtumsverein Die Göikerer. Die Mannen um Matthias Hofmann organisierten nicht nur die Veranstaltung in der Gartenlandhalle, sondern übergaben noch eine 1000-Euro-Spende an Geschäftsführer Manfred Markert. Die Besucher wurden laut Mitteilung bestens unterhalten. Dazu trugen bei die Band Jetset aus Großlangheim sowie die Auftritte der einzelnen Künstler. Großen Gardesport zeigten die „Höpper“ mit ihren Garden „Bobberlie“, „Minis“, „Wild Boys“ und der „Juniorengarde“. Aber auch die St. Martin-Schule steuerte einen Anteil bei. Mit schmissigen Faschingsliedern brachte der Chor die Besucher in Stimmung. Krönender Abschluss war der Auftritt der Mitarbeiter der Mainfränkischen Werkstätten, die „Cordula Grün“ aufleben ließen.