Lebensgefährten gerieten in Auseinandersetzung

Am Sonntag wurde die Polizei gegen 3.35 Uhr zu einer Auseinandersetzung in die Äußere Sulzfelder Straße in Kitzingen gerufen.

Laut Bericht gerieten ein 37-jähriger Mann und seine 42-jährige Lebensgefährtin zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Beide hatten nicht unerheblich dem Alkohol zugesprochen. Die Frau erlitt bei der Handgreiflichkeit Verletzungen.

Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, entwickelte sich wiederum eine Rangelei, in deren Verlauf er sich der Polizei widersetzte. Letztlich waren mehrere Beamten erforderlich, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Der 37-Jährige kam in einen Haftraum der Polizei, wo seine leichten Verletzung ärztlich begutachtet wurden. Aufgrund aller in Frage kommender Delikte wurde ein Strafverfahren eingeleitet, endet der Polizeibericht.