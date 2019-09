Buchbrunn vor 1 Stunde

Leben wie in der Steinzeit

Der Verein Geschichte in Buchbrunn hat in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen wieder eine Ferienpassaktion angeboten. Zwölf Kinder tauchten laut Mitteilung in die Steinzeit ein und hatten ihren Spaß. Angeboten wurde unter anderem auch Schminken wie in der Steinzeit. Außerdem wurde eine Lehmwand des Langhauses erneuert.