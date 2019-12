Geiselwind vor 1 Stunde

„Lebe, lache, liebe … Dich frei“

Ordensschwester Teresa Zukic, bekannt durch zahlreiche Fernseh-Auftritte, veröffentlichte mit den Chartstürmern "Stimmen der Berge" ihr erstes gemeinsames Album "Lebe, lache, liebe... Dich frei" und kommt innerhalb ihrer gemeinsamen Tournee am Montag, 6. Januar, um 16 Uhr in die MusicHall nach Geiselwind. Unter dem Motto "Lebe, lache, liebe und singe", angelehnt an einen Buchbestseller von Schwester Teresa, werden laut Pressemitteilung kurzweilige Vortragsinhalte mit einem dazu passenden musikalischen Unterhaltungsprogramm verbunden. Für den musikalischen Bereich hat sich Schwester Teresa mit dem Gesangsquintett "Stimmen der Berge" mit den drei Tenören Benjamin Grund, Thomas A. Gruber, Stephan Schögl, dem Bariton Daniel Hinterberger und dem Bass Simon Käsbauer zusammengetan. Karten gibt es im Strohofer Online-Shop, im Shop der Total-Tankstelle oder nach den Gottesdiensten in der Autobahnkirche Geiselwind.