Lauter Knall aus der Mülltonne

In der Mittwochnacht mussten die Feuerwehren aus Hellmitzheim und Possenheim zu einem Brand ausrücken, berichtet die Polizei. Um 22.45 Uhr hörte ein Anwohner in Iphofen einen lauten Knall und als er aus dem Fenster schaute, bemerkte er zwei brennende Mülltonnen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr knallte es in den Mülltonnen noch mehrmals, sodass die Polizei vermutet, dass sich pyrotechnische Gegenstände in den Mülltonnen befanden. Die zwölf Einsatzkräfte hatten den Brand schnell gelöscht. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.