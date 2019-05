Rüdenhausen vor 1 Stunde

Laternenmast abgeknickt

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Ringstraße in Rüdenhausen ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer stieß beim Rangieren mit seinem Lkw gegen einen Laternenmast. Dieser wurde dadurch ebenerdig abgeknickt, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro.