Lastwagen übersehen

Am Montagnachmittag ereignete sich in Feuerbach in der Schwarzacher Straße ein Verkehrsunfall. Ein 69-Jähriger fuhr mit seinem Auto aus seinem Grundstück aus. Dabei, so die Polizei, übersah der Mann einen in unmittelbarer Nähe stehen Lastwagen. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.