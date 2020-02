Kitzingen vor 1 Stunde

Lastwagen missachtet Vorfahrt in Kitzingen und kollidiert mit Auto

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochnachmittag auf der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen zusammengestoßen. Ein 63-Jähriger bog mit seinem Lastwagen aus einer Einfahrt nach links auf die Straße ein, schreibt die Polizei. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungsfahrzeug in die Würzburger Universitätsklinik gebracht.