Lastwagen kippt: 8000 Liter Milch laufen aus

Ein 50-jähriger Fahrer kam am Montagmorgen mit seinem vollbeladenen Milchtransporter samt Ahänger auf der Bundesstraße 22 von Neuses am Sand in Richtung Stadelschwarzach nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben stürzte der Lkw um und blieb seitlich liegen. Dabei liefen etwa 8000 Liter Milch ins Erdreich. Der Fahrer des Milchtransporters wurde leicht verletzt. Den Schaden gibt die Polizei in ihrem Pressebericht mit etwa 45 000 Euro an. Vor Ort waren die Feuerwehren von Wiesentheid, Stadelschwarzach und Neuses am Sand mit 30 Personen. Die Bundesstraße 22 war kurzzeitig voll gesperrt, um den umgestürzten Lkw durch einen Abschleppdienst bergen zu lassen.