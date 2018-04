RÜDENHAUSEN vor 1 Stunde

Lastwagen beschädigt Dachverkleidung

Am Mittwochmorgen beschädigte ein Lkw-Fahrer auf einem Rastplatz in Rüdenhausen das Dach einer Tankstelle. Beim Rangieren blieb er mit dem Lkw an der Dachverkleidung hängen und verursachte laut Polizeibericht einen Schaden von etwa 1300 Euro.