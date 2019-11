Laster streift Auto

In der Nacht auf Freitag wurde in der Lerchenstraße in Rüdenhausen ein geparkter Opel beschädigt. Dieser stand auf einem privaten Stellplatz. Ein bislang unbekannter Täter blieb vermutlich mit seinem Lastkraftwagen am hinteren linken Radlauf des Autos hängen und verkratzte es, schreibt die Polizei Kitzingen.

An dem beschädigten Wagen konnte roter Lackabrieb festgestellt werden. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen: Tel. (0 93 21) 141-0.