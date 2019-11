Laster drohte in Dettelbacher See zu versinken

Das wäre fast schief gegangen: Ein voll beladender Laster rutschte die steile Böschung zum Dettelbacher Baggersee hinunter und drohte im See zu versinken.

Wie die Feuerwehr Dettelbach mitteilt, kam es am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr zu diesem Zwischenfall bei Auffüllarbeiten am Dettelbacher Baggersee. Ein Lkw-Fahrer rangierte versehentlich zu weit nach hinten, worauf der voll beladene Lastwagen die steile Böschung hinunterrutschte und in den See zu stürzen drohte. Die Mitarbeiter des Betriebes reagierten geistesgegenwärtig und nahmen eine erste Sicherung mittels Radlader und Ketten vor, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Die alarmierten Feuerwehren aus Dettelbach, Stadtschwarzach und Schwarzenau sicherten den Lkw mit Hilfe einer Seilwinde und unter Zuhilfenahme eines Bulldozers des Betriebs. Durch die Sicherung verhinderte man ein Abrutschen des Fahrzeuges in den See. Zur Bergung des Lkw wurde die Ladung vorsichtig abgekippt und der Lastwagen durch die insgesamt drei Sicherungsfahrzeuge nach oben gezogen. Die rund 30 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Dettelbach, Stadtschwarzach und Schwarzenau sowie ein Fachberater des Technischen Hilfswerks waren für etwa 75 Minuten im Einsatz.