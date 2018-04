Laster bleibt an Rathaus hängen

Am Freitag gegen 19.35 Uhr fuhr ein Sattelzug die Hauptstraße in Wiesenbronn in Richtung Rüdenhausen. Beim Durchfahren der Engstelle an der Einmündung Koboldstraße blieb er laut Polizeibericht mit dem Auflieger offensichtlich an der Hauswand des Wiesenbronner Rathauses hängen und verursachte etwa 2500 Euro Schaden am Putz. Der Sattelzug mit BA-Kennzeichen fuhr ohne anzuhalten weiter. Möglicherweise hat der Fahrer den Schaden nicht bemerkt.