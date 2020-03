Langjährige Mitglieder der Kitzinger SPD geehrt

Ende Februar wurden neun Mitglieder der SPD Kitzingen für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt, heißt es in einer Pressemitteilung. So blicken Franz Feser auf 60 Jahre und Sibylle Heisel, Alt-OB Bernd Moser sowie Friedemann Seelkopf auf jeweils 50 Jahre Parteizugehörigkeit zurück. Dirk Dantz wurde für 30 Jahre und Elvira Kahnt, Doris Seelkopf, Günter Göbel sowie Timo Reifenscheidt wurden für jeweils 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Neben Alt-OB Moser können auch die anderen Geehrten auf zum Teil langjährige Zugehörigkeiten im Kitzinger Stadtrat, im Kreistag und auf Funktionen in verschiedenen Gremien der Partei zurückblicken. MDL Volkmar Halbleib ging in seiner Laudatio auf die Besonderheiten der jeweiligen Eintrittsjahre und in die Geschichte der Sozialdemokratie in den letzten 60 Jahren ein. Die Urkunden wurden von MDL Volkmar Halbleib und Manfred Paul, OB-Kandidat der SPD, an die Geehrten überreicht.