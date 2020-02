Landtag ehrt zwei Unterfränkinnen mit Verfassungsmedaille

Astrid Glos aus Kitzingen und Hannelore Schäfer-Gärdes aus Schweinfurt erhalten am Freitag, 7. Februar, die seltene Verfassungsmedaille des Bayerischen Landtags. Daneben werden weitere 41 verdiente Persönlichkeiten ausgezeichnet. Vier Mal wird die hohe Würdigung in Gold verliehen und 39 Mal in Silber. Landtagspräsidentin Ilse Aigner händigt die Auszeichnung im Senatssaal des Maximilianeums aus. Das teilte der Landtag mit.

Unter den ausgezeichneten Persönlichkeiten finden sich auch diesmal wieder Prominente, wie die Schauspielerin Iris Berben, die Kabarettisten Luise Kinseher und Jürgen Kirner sowie die ehemalige Regionalbischöfin für München und Oberbayern, Susanne Breit-Keßler.

Engagement in vielen Bereichen

Astrid Glos habe sich durch ihr langjähriges soziales, kommunalpolitisches und kulturelles Engagement in der Stadt und im Landkreis Kitzingen große Verdienste erworben, heißt es in der Würdigung des Landtags. Glos bringe sich seit vielen Jahren in Verbänden, Vereinen und Institutionen zum Wohle der Allgemeinheit ein. So war sie etwa im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt tätig. Momentan sitzt Glos unter anderem im Kitzinger Stadtrat und leitet das städtische Arbeitslosenfrühstück.

Hannelore Schäfer-Gärdes habe sich durch ihr persönliches und finanzielles Engagement große Verdienste um das soziale Leben im Raum Schweinfurt erworben, heißt es vom Landtag. Unter anderem wirkte sie an der Vorbereitung des Georg-Schäfer-Museums in Schweinfurt mit und engagierte sich intensiv für die Diakonie, die Kirchengemeinde Obbach sowie das Dekanat Schweinfurt. 2005 errichtete Schäfer-Gärdes die Protestantische Kirchenstiftung Schweinfurt und stattete sie großzügig mit Finanzmitteln aus.

Der Bayerische Landtag ehrt mit der Verfassungsmedaille Bürger, die sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung engagieren. Mit den neuen Ordensträgern haben seit 1961 insgesamt 359 Personen die Medaille in Gold erhalten, in Silber wurde sie 1198 Mal vergeben. Die Verfassungsmedaille ist damit der am seltensten vergebene Orden des Freistaats.