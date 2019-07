Landratsamt prüft Bauantrag für Wiesentheider Salatfabrik

Kommt die geplante Salatfabrik nach Wiesentheid und wenn ja wann und an welchem Standort? Das Landratsamt Kitzingen prüft als Genehmigungsbehörde derzeit den Bauantrag der niederländischen Firma Deliscious. Sie will an der Untersambacher Straße auf rund 17 Hektar Fläche eine Salatzucht in Gewächshäusern bauen. Dagegen hat sich heftiger Bürgerprotest geregt. Das Thema ist rechtlich hoch komplex.

Der Marktgemeinderat hat den Plan an dieser Stelle mit großer Mehrheit abgelehnt. Doch damit endet der Konsens: Während der Bürgerblock grundsätzlich keine Salatfabrik in der Kommune haben will, geht die CSU einen anderen Weg. Sie will eine Alternativfläche im Umfeld der Gärtnerei Lang in Richtung Reupelsdorf anbieten, weil sie fürchtet, rechtlich keine Handhabe für eine vollständige Ablehnung zu haben. Von der Ausweisung dieser sogenannten Konzentrationsfläche verspricht sich die CSU samt Bürgermeister Werner Knaier auch eine aufschiebende Wirkung. Ihre Sicht der Dinge will die CSU an diesem Dienstag, 30. Juli, ab 19 Uhr im Pfarrheim mit den Bürgern diskutieren.

Bauantrag liegt seit Mitte Juli wieder vor

Den Stand des Bauantragsverfahrens hat die Redaktion vom Landratsamt Kitzingen erfragt. In der Stellungnahme der Behörde heißt es: "Seit 17. Juli liegen uns die Unterlagen geändert und von Wiesentheid bearbeitet wieder vor." Das Landratsamt bestätigt auch, dass der Marktgemeinderat beschlossen habe, mit einer Änderung des Flächennutzungsplans eine Konzentrationsfläche für Gewächshäuser und Erwerbsgartenbau auszuweisen. Allerdings weist die Kreisbehörde darauf hin, dass wegen einer Planänderung grundsätzlich keine Veränderungssperre an der Untersambacher Straße zulässig sei. Sprich: Die geplante Konzentrationsfläche an sich verhindert den Bauantrag der Investoren nicht.

Antrag der Kommune hat wahrscheinlich aufschiebende Wirkung

Zugleich erklärt das Landratsamt, dass die Marktgemeinde Wiesentheid zusätzlich beantragt habe, den Bauantrag für ein Jahr zurückzustellen. Demnach müsse die Baugenehmigungsbehörde eine Entscheidung über den Bauantrag für ein Jahr aussetzen, wenn die Gemeinde wie in diesem Fall beschlossen hat, einen Flächennutzungsplan zu ändern, in dem eine solche Konzentrationsfläche vorgesehen ist. Das gilt sinngemäß dann, wenn durch den Bau einer Salatfabrik an der Untersambacher Straße die Konzentrationsfläche in Richtung Reupelsdorf letztlich "unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde", schreibt das Landratsamt.

Das Landratsamt sei jedoch trotzdem verpflichtet, die Zulässigkeit des Bauvorhabens zu prüfen. Sollte der Bauantrag genehmigungsfähig sein, wird über den Antrag der Kommune auf seine Zurückstellung entschieden. Sollte der Bauantrag durchfallen, läge die Salatzucht sowieso bis auf Weiteres auf Eis.