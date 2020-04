Landrätin zu Corona: "Die KVB hat aus meiner Sicht versagt"

Bislang ist der Landkreis Kitzingen verschont geblieben: Hier ist noch niemand an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. 82 bestätigte Corona-Fälle hatte das Landratsamt bis Ostermontag gemeldet, ein Teil davon schon wieder genesen. Wie Landrätin Tamara Bischof am Donnerstag im Kreisausschuss informierte, wurden vor dem Osterwochenende 13 Corona-Patienten in der Klinik Kitzinger Land stationär behandelt, drei davon beatmet auf der Intensivstation. Ein vierter Patient sei wieder weg von der Beatmung, freute sich Thilo Penzhorn, Vorstand der Klinik Kitzinger Land.

Knappes Desinfektionsmittel

Beide nutzten die Sitzung des Kreisausschusses für eine Abrechnung mit übergeordneten Stellen wie der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) und dem Gesundheitsministerium. Penzhorn freute sich zwar über die Sonderzahlung für Pflegekräfte, urteilte aber: "Was bislang aus Berlin kam, ist schlecht." Es könne nicht sein, dass man vor dem letzten Karton Desinfektionsmittel stehe und höre, in drei bis vier Wochen gebe es wieder welches. Zudem sei das beschlossene Prozedere, wie das Corona-Defizit ausgeglichen werden soll, sehr kompliziert. Noch deutlicher wurde Bischof: "Die KVB hat aus meiner Sicht rundweg versagt."

Die Landrätin kritisierte, dass bei der Telefonnummer 116 117 kein Durchkommen sei und dem Gesundheitsamt von der KVB auch nur die positiv getesteten Personen gemeldet wurden. Im Fall eines negativen Ergebnisses auf Covid-19 habe es keine Info gegeben. "Seitdem wir selbst testen, läuft es gut." In der Sickergrundhalle gibt es seit 26. März die Corona-Teststelle des Landkreises Kitzingen. Dort wurden seitdem rund 300 Menschen auf Corona getestet, die vom Gesundheitsamt dorthin bestellt worden waren.

Ein Labor in Weiden teste diese Proben, bei eiligen Sachen wie Abstrichen aus Pflegeheimen innerhalb von 24 Stunden, informierte Bischof. Ein nächster Schritt war die Ernennung von Dr. Edgar Gramlich zum Versorgungsarzt für den Landkreis. Er ist seit kurzem in Ruhestand und nun das Bindeglied zwischen der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt und den niedergelassenen Ärzten im Landkreis Kitzingen.

Noch dazu wurde jetzt eine Corona-Schwerpunktpraxis auf dem Parkplatz der Sickergrundhalle eingerichtet. Sie geht am Dienstag nach Ostern in Betrieb. Dort sollen laut Pressemitteilung des Landratsamtes Patienten mit fieberhaften Atemwegsinfekten, Corona-Verdachtsfälle und Patienten mit gesicherter Covid-19-Infektion mit mildem Krankheitsverlauf untersucht und behandelt werden. Betrieben wird die Praxis von niedergelassenen Ärzten, die sich freiwillig gemeldet haben.

"Wir sind logistisch gut aufgestellt und jeder weiß, was er zu tun hat." Landrätin Tamara Bischof zur Situation im Landkreis

Nachschub an Material zu bekommen sei nach wie vor schwierig, aber etwas besser geworden. "Wir sind logistisch gut aufgestellt und jeder weiß, was er zu tun hat", sagte die Landrätin abschließend im Kreisausschuss. Sie verband damit einen Dank an die Ehrenamtlichen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), die Stadt Kitzingen und die Hausmeister der Sickerhalle.

Ein Gutes könnte die Corona-Krise haben: Tamara Bischof und Thilo Penzhorn äußerten im Kreisausschuss die Hoffnung, dass die Politik in Bezug auf die Zentralisierung von Krankenhäusern umdenke. "Sie sehen, wie wichtig es ist, vor Ort Kliniken zu haben", betonte die Landrätin.

Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes ist erreichbar von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 16 Uhr unter (09321) 928-1111.