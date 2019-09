Landrätin lädt zum Bürgersprechtag

Eigentlich ist jeder Tag Bürgersprechtag bei Landrätin Tamara Bischof. Denn die Bürger haben jederzeit die Möglichkeit, die Landrätin anzusprechen und ihr Anliegen vorzutragen.

Traditionell gibt es aber dennoch im Vorfeld eines Tages der offenen Tür am Landratsamt eine gesonderte Bürgersprechstunde, wie es im Schreiben an die Presse heißt: Am Samstag, 12. Oktober, von 9 bis 13 Uhr. Am nächsten Tag, 13. Oktober, findet dann der Tag der offenen Tür mit vielen Aktionen und Angeboten statt.

Aus organisatorischen Gründen bittet die Landrätin um vorherige Anmeldung, um eventuelle Wartezeiten zu vermeiden. Tel.: (09321) 9281000 oder E-Mail: landraetin@kitzingen.de