Iphofen vor 1 Stunde

Landkreisfinale der Grundschulen im Fußball

Das Landkreisfinale der Grundschulen im Fußball fand Ende Juni in Iphofen statt. Für das Finale hatten sich in drei Vorturnieren die besten Klassenteams der Grundschulen im Landkreis qualifiziert. Mit einem Torverhältnis von 18:1 Toren und 15 Punkten aus fünf Spielen gewann unangefochten die Grundschule Volkach. Auf den weiteren Plätzen folgten die Teams aus Prichsenstadt, Iphofen, Albertshofen, Wiesentheid und Markt Einersheim. Das Besondere an diesem Turnier ist, dass die besten Klassen der jeweiligen Schulen teilnehmen und immer mindestens ein Mädchen auf dem Feld stehen muss. Unter der Organisation von Hilar Burkhard sahen die Zuschauer faire Spiele bei bestem Fußballwetter. Unser Bild zeigt die Siegerklasse aus Volkach. Foto: Thomas Friederich