Landkreisfaschingszug: 50 Gruppen toben durch Kitzingen

Um 13.33 Uhr startet er, der größte Gaudiwurm das Landkreises. Etwa 50 Wagen und 1200 Teilnehmer machen den Landkreisfaschingsumzug am Faschingsdienstag wieder zu einem bunten Ereignis. Er gibt dabei den Ton an: Richard Böhm ist seit drei Monaten Zugmarschall. Fast 100 Vereine hat er angeschrieben - über mangelnde Zusagen konnte er sich nicht beschweren. Das närrische Abschluss-Spektakel folgt dem Streckenverlauf wie zuletzt vor drei Jahren, lediglich von der Lindenstraße wird jetzt in die Untere Bachgasse abgebogen.

An zwei Stellen wird der Zug moderiert

Wer den Landkreisfaschingsumzug, der abwechselnd in Volkach, Dettelbach und Kitzingen stattfindet, gerne kommentiert haben möchte - kein Problem. Es gibt wieder zwei Moderationsstellen: Am Kroneneck in Etwashausen stehen die ehemaligen Hoheiten Kristin Weißenberger und Regina Ehrlich parat, an der Ecke Falterstraße/Volksbank erschallen die launigen Sprüche von Hofrat Walter Vierrether.

Auch wenn die Wetteraussichten alles andere als gut sind, will man sich davon nicht unterkriegen lassen. Böhm betont, dass man zwar "bei entsprechend starkem Sturm, über die Sicherheit nachdenken" müsse, die Vorhersagen seien allerdings besser als etwa für den Montag, der doch stürmisch daher kam. "Der Umzug ist der Höhepunkt und Abschluss der Session", so Böhm. Da spiele "das Wetter zwar eine wichtige, aber nicht entscheidende Rolle".

Vorbereitungen begannen Mitte Januar

Nach Wochen der gemeinsamen Planung, der Kostümauswahl und dem Herrichten der Motivwagen überwiege jetzt einfach die Freude, dass es losgeht. Die Vorbereitungen hatten bereits in der zweiten Januarwoche begonnen, wenig später folgten dann auch schon die Besprechungen mit den beteiligten Behörden und Ordnungskräften.

Los geht's wie immer um 13.33 Uhr. Böhm schätzt, dass der Zug bis gegen 15.30 Uhr dauern dürfte. Je nach Wetter rechnen die Kitzinger Narren mit 10 000 bis 15 000 Zuschauern. Der Zugmarschall freut sich auf seinen ersten Auftritt: Noch einmal "austoben, bevor der Alltag und die Fastenzeit beginnen" - das mache den Umzug aus.

Und wer gar nicht genug bekommen kann: Nach dem Zug kann noch auf dem Marktplatz bei Musik und Getränken weitergefeiert werden, organisiert wird die Anschlussveranstaltung vom Kitzinger Stadtmarketing-Verein.

Wer hilft, den Umzug zu retten?

Wer den Umzug unterstützen will, kann sich zudem als "Umzugsretter" betätigen und Sponsoring-Gimmicks kaufen. Damit sollen die steigenden Kosten abgedeckt werden. Im Angebot sind ein Flaschenöffner samt Einkaufswagenchip sowie lustige Narrennasen. Die Nasen sind in drei Farben und zum Stückpreis von einem Euro zu haben. Der Einkaufswagenchip-Flaschenöffner kostet drei Euro.