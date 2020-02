Landkreisfasching: Umzug in Volkach mit 1000 Teilnehmern

Volkach Helau: Der Landkreisfaschingszug schlängelt sich in diesem Jahr durch Volkach. Für die Zugorganisation am Faschingsdienstag zeichnet in Zusammenarbeit mit der Touristinformation wieder die Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) verantwortlich. Deren Präsident Manfred Krapp freut sich über eine Rekordbeteiligung: "Wir verzeichnen ein deutliches Plus von 15 Prozent bei den Anmeldungen. Das bedeutet, dass rund 50 Zugnummern und etwa 1000 närrische Zugteilnehmer beim Gaudiwurm dabei sind." Das zeige deutlich, so Krapp, dass der Gaudiwurm, der jährlich abwechselnd in Kitzingen, Dettelbach und Volkach stattfindet, "eine große Magnetwirkung hat".

Drei Kapellen werden im Zug mit von der Partie sein: Für den richtigen Ton sorgen dabei unter anderem als erste Zugnummer das Jugendblasorchester & Symphonische Blaschorchester der Musikschule der Stadt Volkach, eine Samba-Trommelgruppe und das Kolping-Musikkorps Kitzingen.

Wie immer wird der Faschingszug humorvoll moderiert: Diesmal teilen sich diese Aufgabe Volkachs Tourismus-Chef, Marco Maiberger (Standort Marktplatz), und der Ehrensitzungspräsident der Weingenießerelf Nordheim, Jürgen Förster (Standort Oberer Markt). Die beiden stimmen ab 13.45 Uhr die Besucher ein und informieren über alles Wissenswerte rund um den Zug.

Start ist 14.11 Uhr

Der Zug startet am 25. Februar um 14.11 Uhr, die Aufstellung erfolgt ab 12.30 Uhr in der Straße Im Seelein und in der Industriestraße. Entlang der Zugstrecke gilt bereits ab 11 Uhr ein absolutes Park- und Halteverbot. Die Zugstrecke wird spätestens ab 13 Uhr für den Autoverkehr komplett gesperrt, so die Mitteilung der Veranstalter.

Im Anschluss an den Zug bleibt die Hauptstraße im Herzen der Altstadt und der Marktplatzbereich für Autofahrer bis 19 Uhr weiterhin gesperrt. Alle öffentlichen Parkflächen rund um die Stadt können kostenfrei genutzt werden. Der Zug nimmt folgende Strecke: Dimbacher Straße, Dr.-Carl-Friederich-Straße, Sommeracher Straße, Oberer Markt, Hauptstraße, Josef-Wächter-Straße, Schaubmühlstraße, Prof.-Jäcklein-Straße und Dimbacher Straße.

Zwei Tage "Närrisches Bürgerfest"

Zudem bietet Volkach in diesem Jahr ein "Närrisches Bürgerfest" an, das am Rosenmontag und Faschingsdienstag bei freiem Eintritt auf dem Volkacher Marktplatz stattfindet. Von 18 bis 22 Uhr spielt am Rosenmontag die Band "Obacht" auf. Gegen 20 Uhr wird die Tanzgruppe "Majorettes" auf dem Marktplatz auftreten und die Besucher mit ihren wirbelnden Leuchtstäben in ihren Bann ziehen.

Für den richtigen Ton bei der After-Zug-Open-Air-Party am Faschingsdienstag sorgt von 15.44 bis 18.11 Uhr ebenfalls auf dem Marktplatz die Live-Band "Die Oberspiesheimer". Das Warm up für den Zug findet am Marktplatz ab 13.33 Uhr mit DJ S´towner statt.

Das Programm und alle Infos rund um die närrischen Tage in Volkach auch unter www.volkach.de