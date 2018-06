Landkreisbürger drücken deutscher Nationalmannschaft die Daumen

Vor einer Woche fiel der Startschuss zur Fußball-WM in Russland. In den nächsten Wochen werden wieder Millionen Fußballfans vor dem Fernseher sitzen und mitfiebern, wenn auf dem grünen Rasen um den Weltmeisterpokal gekämpft wird. Im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko musste die deutsche Mannschaft eine herbe Niederlage einstecken und verlor 0 : 1. Am Samstag treffen die Spieler von Bundestrainer Joachim Löw auf die Mitkonkurrenten aus Schweden. Sollten sie hier unentschieden spielen oder gewinnen, könnten die Deutschen das Achtelfinale erreichen. Verliert die Nationalelf, droht ihr das WM-Aus. Bei unserer aktuellen Umfrage haben wir einige Passanten in der Kitzinger Fußgängerzone gefragt: Wie spielt Deutschland gegen Schweden? Und wie weit kommt die deutsche Mannschaft bei der WM 2018?