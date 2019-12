Landkreisbuch 2020 beleuchtet Kriegsende und das Jahr 1945

Gut 320 Seiten hat das jetzt vorgestellte Landkreisbuch 2020. Im Beisein der meisten Autoren betonte Schriftleiter Gerhard Bauer, dass das Werk die Bandbreite des Jahres 1945 für den Landkreis Kitzingen abdecke. Er selbst hat hierfür den Beitrag "Das Ende des Zweiten Weltkrieges im heutigen Landkreis Kitzingen" verfasst. Einige der Texte des Buches, meinte Bauer, seien durchaus geeignet, als Vorträge gehalten zu werden.

Zeitzeuge Friedrich Amberger beschreibt "Meine persönlichen Erinnerungen an 1945". Georg Wolfgang Schramm beschäftigt sich mit dem "Autopark", dem größten Lager für überschüssige Militärfahrzeuge in der gesamten US-Besatzungszone, zwischen Kaltensondheim und dem Kitzinger Golfplatz. "1945 – Wie sah es mit dem demokratischen Neuanfang an der Mainschleife aus?" ist das Thema von Ute Feuerbach. Friedl Albert schreibt über "Die Amerikaner in Volkach" und über "Die Sprengung der Volkacher Mainbrücke."

Landrätin Tamara Bischof erachtete es als wichtig, dass das Buch dazu beiträgt, das Thema Krieg und seine Folgen im Bewusstsein zu halten. Sie dankte den Verfassern der Texte und gab ihnen mit auf dem Weg: "Sie haben als Buchautoren etwas Nachhaltiges hinterlassen."