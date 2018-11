Landkreis zeigt große Insektenvielfalt

Die Artenvielfalt der Insekten im Landkreis Kitzingen stand im Mittelpunkt eines Fotowettbewerbs, den die Kreisgruppe Kitzingen im Bund Naturschutz 2018 durchführte. Nach einer Vorauswahl der mehr als 300 Einsendungen standen am Dienstag die Prämierung und die Eröffnung einer Fotoausstellung mit 97 Bildern im Foyer des Landratsamtes an.

Bei der Eröffnung sprach Kreisvorsitzender Manfred Engelhardt von einem höchstaktuellen Thema. Die ÖDP wolle sich der Thematik annehmen und sammle derzeit Unterschriften für ein Volksbegehren.

Am Fotowettbewerb nahmen Bürger jeden Alters teil und lieferten größtenteils qualitativ herausragende Aufnahmen. Die Jury brauchte einige Zeit, um die zwölf Preisträger zu ermitteln, deren Bilder in einen Fotokalender aufgenommen werden.

Landrätin Tamara Bischof begrüßte die Aktion und merkte an, dass die Teilnahme das Interesse der Bevölkerung am Naturschutz und an den Insektenarten im Landkreis unterstreiche. Jeder könne im eigenen Garten mitwirken und die Insektenvielfalt unterstützen, wenn er nicht nur einen Rasen anlege, sondern eine Wiese pflege und Blumen blühen lasse. Noch sei trotz Klimawandels und Wasserarmut ein großartiger Artenreichtum im Landkreis vorhanden.

Für die Untere Naturschutzbehörde erklärte Dieter Lang, es sei spannend, die ähnlichen Sichtweisen von jungen und älteren Wettbewerbsteilnehmern zu sehen. Wichtig sei, dem Aussterben vieler Insekten nachhaltig entgegen zu steuern. Die Regierung habe den "grünen Ruf" gehört und wende sich gegen Flächenverbrauch und übermäßigen Düngemitteleinsatz, ergänzte Engelhardt.

Der Vorsitzende der Kreisgruppe Kitzingen im Landesbund für Vogelschutz, Robert Endres, nutzte die Gelegenheit und warf Landwirten ergänzend vor, auch bei der Bewirtschaftung und beim Abtransport von Zuckerrüben keine Rücksicht auf die Schutzflächen des seltenen Ortolan zu nehmen und einfach darüber hinweg zu fahren.

Als Vorsitzender der Ortsgruppe Mainstockheim rief Klaus Petter jeden Bürger und Naturfreunde dazu auf, etwas gegen das Insektensterben zu unternehmen. Möglichkeiten dazu sah er bei Einschränkungen des Düngemitteleinsatzes in der Landwirtschaft, vor allem aber bei einem Verzicht auf Insektizide in den Haus- und Kleingärten.

Der Fotowettbewerb wurde seitens der Sparkasse für Mainfranken mit 500 Euro finanziell unterstützt. Nach der Auswertung der ausgestellten Bilder ergab sich folgende Reihung für die zwölf Plätze und die Kalenderbilder:

1. Richard Roth (Heupferdweibchen), 2. Heiko Roisch (Kartoffelkäfer) und Konrad Thomann (Hornissen im Nest). Die weiteren Preisträger: 3. Horst Hoffmann, Marianne Farnbach (zwei Bilder), Petra Ketturkat; 4. Armin Gimperlein, Jürgen Piek, Jürgen Bernard, Marcus Oppel, Helmut Schäff und Björn Schotta.

Die Ausstellung im Foyer des Landratsamtes ist noch bis zum Monatsende zu sehen.