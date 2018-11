Landkreis vergibt Musikpreis 2018

„Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib! Sie kann Balsam für die Seele sein und die geistige und soziale Entwicklung von Kindern fördern“, hob Landrätin Tamara Bischof in ihrer Begrüßung die Bedeutung des Musizierens hervor. Sie lobte den Mut der jungen Teilnehmer, die sich dem Wettbewerb und dem Urteil der Jury gestellt hatten.

Ihr Dank galt den Mitgliedern der Jury, die viel Zeit investiert hatten, allen voran Professor Ernst Oestreicher, Leiter der Berufsfachschule in Bad Königshofen, Mitglied des Präsidiums des Bayerischen Musikrats und Ehrenbundesdirigent des Nordbayerischen Musikbundes. Dank sagte Bischof auch den Unterstützern dieses Wettbewerbs und dem Lions Club Kitzingen, der den Sonderpreis „Walter-Leibig-Preis“ seit 2010 verleiht.

65 Kinder und Jugendliche hatten sich in zwei Vorspiel-Runden qualifiziert. Über den Ablauf des Wettbewerbs und die Bewertung in einem 100-Punkte-System informierte Ernst Oestreicher. „Wir müssen objektiv sein, sachlich, transparent und Motivation geben“ erläuterte er. Der musikalische Wettbewerb sei sinnvoll, um den Musikern ein Ziel zu geben und die eigene Leistung mit anderen zu vergleichen.

Konzert zur Preisverleihung

Das Konzertprogramm zur Preisverleihungsfeier am Freitagabend in der Alten Synagoge wurde von den ersten und zweiten Preisträgern gestaltet. Selbst den jüngsten Musikern aus der Altersgruppe bis zehn Jahre gelang ein unaufgeregt-souveräner Auftritt vor großem Publikum. Sechs Jungen und Mädchen aus der Altersgruppe I erhielten einen ersten Preis in der Solowertung an Klavier, Harfe, Gitarre, Oboe und Trompete. In der Altersgruppe II (elf bis zwölf Jahre) wurden Charlotte Eitel (Horn), Leopold Rümmele (Violine) und Kyrill Zeiher (Klavier) mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Spielfreude

Stehende Ovationen erhielt der elfjährige Kyrill Zeiher nicht nur für seinen schon fast perfekten Chopin am Flügel, sondern vor allem für die schwierige Symphonie Espagnole von Edward Lalo an der Violine, wofür er den Walter-Leibig-Preis in der Solowertung für Streichinstrumente bekam. Ein junger Ausnahmekünstler, der freiwillig „jeden Tag eine Stunde pro Instrument übt“, wie sein Vater Alexander Zeiher verrät.

Es folgten im Vorspiel die Altersgruppen III und IV (13 bis 16 Jahre), ein Gitarrenensemble-Sextett mit „Strandcafé-Straßenmusik“ und Walter-Leibig-Preisträgerin Emma Rümmele am Violoncello. Letzte und älteste Altersgruppe V (17 bis 21 Jahre) stellte etwas ganz besonderes dar, nämlich ein Klavierquartett mit einem Galopp-Marche von Albert Lavignac. Mit sichtlicher Spielfreude agierten die Vier (Thu-Huong Tong, Julian Hiebl, Bao Trung Nguyen und Linus Schiebel) gemeinsam am Flügel und ernteten viel Applaus. Einzig die Preisträgerin für Orgel, Constanze Baier, konnte ihr Können nicht zeigen, da in der Synagoge keine Orgel zur Verfügung steht.

Preisträger

Den ersten Preis in der Solowertung Klavier erspielte sich Thu-Huong Tong (17 Jahre) mit „Cat and mouse“ von Aaron Copland.

Ernst Oestreicher dankte den Preisträgern für ihre musikalische Leistung und wünschte ihnen, sich die Freude an der Musik zu bewahren.

Die Preisträger der Altersgruppe I sind: Greta Kramer, Klavier, Hannah Schreiner, Harfe, Leonard Lenz, Klavier, Henri Zwanziger, Gitarre, Sophie Fledering, Oboe und Lukas Stawitzki, Trompete.

Der 2. Preis für Blechblasinstrumente (Altersgruppe III) ging an Emma Sebald, Julia Voll, Simon Stawitzki, Kilian Stawitzki und Moritz Menz.

Im Gitarrenensemble-Sextett (Altersgruppe IV) spielten Tabea Schmitt, Julian Jungkunst, Alina Rauchenberger, Marie Thaler, Annika Zang und Johann Wagenhäuser.