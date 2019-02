Landkreis Kitzingen sammelt Folien und Kanister

Auch in diesem Jahr startet der Landkreis Kitzingen wieder zwei Aktionen zur Sammlung von Agrarfolien und Kunststoff-Pflanzenschutzverpackungen. Die erste Aktion findet vom 25. bis 28. Februar statt und richtet sich ausschließlich an landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien mit Sitz im Kreis Kitzingen. Dies teilt das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemitteilung mit.

Ab diesem Jahr gilt es einige neue Annahmebedingungen zu beachten: Die Annahme findet ausschließlich im Kompostwerk Klosterforst statt. Die Zufahrt über die Kreisstraße zwischen Großlangheim und Hörblach ist ausgeschildert. Annahmezeiten sind je von 9 bis 17 Uhr.

Folgende Erntekunststoffe (Agrarfolien) können in zwei Fraktionen abgegeben werden: Fraktion 1: Silo-Abdeckfolien, Silo-Unterziehfolien, Silo-Folienschläuche, Spargel-Abdeckfolien. Fraktion 2: Stretch- bzw. Wickelfolien von Silageballen, Netzersatzfolien von Silageballen. Die jeweiligen Folien der Fraktion 1 und 2 müssen separat voneinander gesammelt und abgegeben werden. Bei der Abgabe spielt es keine Rolle, wo das Produkt gekauft wurde oder welche Marke genutzt wurde.

Nicht angenommen werden verschmutzte Folien. Auch Folien, die mit Garnen und Netzen vermischt sind, sämtliche Verpackungsfolien, Kunststoffsäcke, Big-Bags, Planen mit Faserstruktur, Luftpolsterfolien sowie lose Schnüre und Netze müssen abgewiesen werden. Der erste Kubikmeter (entsprechend 250 Kilogramm) kann ohne eine Kostenberechnung abgegeben werden (=Freimenge). Für größere Mengen Folie wird - nach Abzug der Freimenge - eine Gebühr von 92,60 Euro/Tonne erhoben. Alle Mengen werden am Kompostwerk eingewogen.

Es können sich mehrere Abfallerzeuger zu einer Lieferung zusammenschließen. Voraussetzung: eine von allen Abfallerzeugern ausgefüllte und unterschriebene Anlieferliste. Diese Liste gibt es zum Herunterladen unter https://www.abfallwelt.de/abfaelle/kunststoffabfaelle/folien-und-hohlkoerper/.

Aus dem Bereich der Hohlkörper können ausschließlich Pflanzenschutzverpackungen aus Kunststoff abgegeben werden. Diese müssen bei der Abgabe restentleert, sorgfältig ausgespült, offen, trocken und innen und außen sauber sein. Verschlussdeckel werden separat angenommen. Pflanzenschutzverpackungen über 40 Liter müssen mittig durchtrennt sein.