Landkreis Kitzingen: Stichwahlen in fünf Kommunen

In Kitzingen, Volkach, Dettelbach, Marktbreit und Castell fallen die Entscheidungen über die neuen Rathaus-Chefs ausschließlich per Briefwahl. In diesen fünf Kommunen stehen Stichwahlen an, nachdem es dort am ersten Wahltag vor zwei Wochen keinen Sieger gab, der mehr als 5o Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Ausgezählt wird am Sonntag, 29. März, ab 18 Uhr. Die Ausgangslage:

Kitzingen

In der Großen Kreisstadt Kitzingen hatten sich fünf Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters beworben. Stefan Güntner (CSU) erreichte im ersten Wahlgang 42,9 Prozent. Sein Mitbewerber in der Stichwahl, Manfred Paul (SPD), kam auf 22,6 Prozent. Uwe Pfeiffle (FW-FBW) war mit 18,2 Prozent ebenso gescheitert wie Andrea Schmidt (Grüne) mit 11,8 Prozent und Bianca Tröge (ÖDP) mit 3,8 Prozent.

Volkach

In Volkach waren im ersten Wahlgang ebenfalls fünf Kandidaten fürs Bürgermeisteramt angetreten: Heiko Bäuerlein (CSU) kam auf 36,0 Prozent. Udo Gebert (FWG) erreichte 32,9 Prozent. Die ausgeschiedenen Kandidaten waren Andrea Rauch (Grüne) mit 19,5 Prozent, Mathias Krönert (FDP) mit 6,3 Prozent und Jürgen Wagenhäuser (SPD) mit 5,2 Prozent.

Dettelbach

In Dettelbach war der Vorsprung vom Ersten auf den Zweiten größer: Matthias Bielek (FW) holte 44,8 Prozent und ging daher mit dem besten Ergebnis aller Kandidaten aus Wahlgang eins in die Stichwahl. Sein Kontrahent, Marcel Hannweber (CSU), erzielte 36,2 Prozent. Joachim Beck (SPD) war mit 19,0 Prozent aus dem Rennen.

Marktbreit

In Marktbreit erreichte Harald Kopp (SPD) 43,8 Prozent. Sven Biebelriether (FWG) folgte mit deutlichem Abstand, nämlich mit 30,7 Prozent. Marion Frischholz (CSU) ist mit 25,5 Prozent ausgeschieden.

Castell

In Castell lagen die Stichwahl-Kandidaten dagegen sehr eng beieinander: Jürgen Weber (Casteller Liste) führt mit 36,8 Prozent aus dem ersten Wahlgang hauchdünn vor Christian Hähnlein (Wählergruppe Wüstenfelden) mit 36,6 Prozent. Brigitte Horak (FWG) erzielte 26,6 Prozent.