Landkreis Kitzingen: Fünf neue Corona-Fälle an einem Tag

Einige Tage waren keine neuen Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen dazugekommen, nun sind es laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen fünf neue Fälle an einem Tag. Somit gibt es im Landkreis Kitzingen nun 18 Corona-Fälle, wie die Behörde am Mittwochnachmittag berichtete.

Nach Auskunft von Pressesprecherin Corinna Petzold stehen zwei der neuen Fälle in direktem Zusammenhang mit einem bereits bekannten Corona-Fall und waren als sogenannte Kontaktpersonen 1, also Menschen mit engem Kontakt zum Infizierten, geführt. Andere Betroffene seien zum Beispiel Reiserückkehrer.

Aktuell wird auch ein Testzentrum für den Landkreis Kitzingen vorbereitet, das voraussichtlich am Freitag in Betrieb geht. Hier werden künftig Verdachtsfälle ausschließlich nach Aufforderung durch das Gesundheitsamt getestet, teilt das Landratsamt, das hierzu in den kommenden Tagen näher informieren möchte.

Fragen rund um die Corona-Pandemie beantwortet das Landratsamt Kitzingen am Bürgertelefon unter Tel.: (09321) 928-1111, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.