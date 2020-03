Landfrauen wieder fit in Erster Hilfe

Die Nordheimer Landfrauen haben einen Erste Hilfe Kurs bei den Rotkreuz-Ausbildern Karl Patzelt und Alfred Schnabel absolviert. Bei vielen Teilnehmerinnen lag der letzte Kurs lange zurück, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Umso aufmerksamer waren sie, als es um Neuerungen oder Änderungen in der Ersten Hilfe ging. Besonders interessiert waren die Frauen an der stabilen Seitenlage und der Reanimation mit dem Defi (Defibrillator). Auch die Übungen mit Verbandsmaterial und der Notruf fanden Anklang.

Dabei kam auch die Frage auf, ob es in Nordheim einen Defi gibt. Da dies noch nicht der Fall ist, wurde mit Bürgermeister Guido Braun Rücksprache gehalten. Dieser habe zugesichert, dass in Kürze einer beschafft und am Rathaus angebracht werden soll.