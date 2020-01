Volkach vor 1 Stunde

Landeswettbewerb Mathematik am Franken-Landschulheim

Beim 22. Landeswettbewerb Mathematik Bayern beteiligten sich 1188 Schüler von 266 Gymnasien. Bei diesem jahrgangsstufenübergreifenden Wettbewerb des Kultusministeriums können Mathematikbegeisterte aus der Realschule sowie aus dem Gymnasium bis zur zehnten Jahrgangsstufe teilnehmen. Auch dieses Jahr haben sich am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach mit der Außenstelle Gerolzhofen einige Schüler mit kniffligen Aufgaben beschäftigt, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Fynn Schmitt und Yitian Chen, beide zehnte Jahrgangsstufe, reichten ihre Lösungen ein und waren damit erfolgreich. Yitian Chen belegte sogar einen zweiten Platz. Für sein mathematisches Engagement gab es einen Druckbleistift, eine Urkunde und ein Buch. So bleibt auch bis zum nächsten Wettbewerb genug Beschäftigungsmöglichkeit, denn wer sich in der 11. Klasse mit Knobelaufgaben beschäftigen möchte, der kann am Bundeswettbewerb Mathematik teilnehmen und dies als Seminararbeit anerkennen lassen.