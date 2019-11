Dettelbach vor 37 Minuten

Lagerraum aufgebrochen und Motorrad gestohlen

In der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, ereignete sich in der Langen Länge in Dettelbach ein Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen an einer dortigen Lagerhalle laut Polizeibericht die Eingangstür auf. Aus dem Innenraum wurde ein Motorrad der Marke Yamaha mit dem Kennzeichen KT-WZ 40 und diverses Motorradzubehör gestohlen. Es entstand ein Beuteschaden von etwa 21 000 Euro und Sachschaden von etwa 100 Euro.