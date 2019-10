Obernbreit vor 36 Minuten

Lärmschutz in Obernbreit kommt

Der Durchbruch ist geschafft. Der Lärmschutz für die Anwohner der Bahnstrecke im Baugebiet An den sieben Bäumen II in Obernbreit kommt. Dies teilten der Bürgermeister der Gemeinde Obernbreit, Bernhard Brückner, und die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (beide CSU) mit. Die Zusage haben sie von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei einem Gespräch am Rande der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz erhalten.