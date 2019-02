Ladendiebin gestellt

Am Samstagnachmittag steckte eine 37-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Marktbreiter Straße in Kitzingen mehrere Artikel in den Ärmel ihrer Jacke und in ihre Tasche. Anschließend verließ sie den Markt, ohne die Kosmetikartikel sowie Milch und Kaffee im Wert von 34 Euro zu bezahlen. Am Ausgang wurde sie von dem Detektiv, der sie vorher beobachtet hatte, festgehalten und der Polizei überstellt.