Wiesentheid vor 48 Minuten

Ladendiebin erwischt

Am Montagnachmittag stahl in der Seeflurstraße in Wiesentheid in einem Einkaufsmarkt eine 54-jährige Frau Ware im Wert von 3 Euro. Hierbei wurde die Frau von Angestellten beobachtet, heißt es im Polizeibericht. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.