Kitzingen vor 1 Stunde

Ladendiebe erwischt

Zwei Ladendiebe wurden am Montag gegen 18.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Dreistock in Kitzingen von Angestellten dabei beobachtet, wie sie Ware im Wert von 18 Euro stahlen. Die Täter wurden laut Polizeibericht, bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Da sich die beiden Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhielten, mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlegen.