Ladendiebe erwischt

In einem Einkaufsmarkt in der Äußeren Sulzfelder Straße war am Montagabend ein Langfinger unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, stahl dort ein 32-jähriger Mann Waren im Wert von 19 Euro. Nachdem er vom Kaufhausdetektiv angehalten wurde, flüchtete der Dieb und ließ seinen Rucksack mit seinen Ausweispapieren zurück. Die Polizei konnte den Mann deshalb schnell ausfindig machen.

Am Montagnachmittag entwendete ein 18-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Ritterstraße Waren im Wert von 12 Euro. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und anschließend der Polizei übergeben.